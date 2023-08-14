В Челябинске провели мастер-класс по управлению электросамокатами

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Пока чиновники спорят о мерах против юзеров самокатов, а по стране растёт количество характерных аварий, в Челябинске провели краткие курсы по управлению ими.

Как пишет телеграм-канал о жизни региона «Челябушка», на площадь Революции выкатили несколько новомодных «железных коней», популярно объяснили желающим правила и устроили тестовые бесплатные поездки (просто напомним: вообще использование самокатов — дело самостоятельное, за деньги и без каких-либо инструкций).

Как выяснилось, организовали стихийную школу вождения те, кто больше других заинтересован в мирном урегулировании стычек на почве управления самокатами — владельцы кикшеринга. Но, конечно, не без помощи городской ГИБДД.

— Что тут добавить? Неплохая идея. Если эти своеобразные уроки позитивно повлияют на статистику ДТП и манеры водителей, то лучше так, чем кардинально запрещать, — рассуждают авторы канала.