Владимир Путин поручил по всей России улучшить качество транспорта

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Ключевая весть с прошедшего заседания Госсовета под руководством президента Владимира Путина — в России повсеместно планируется улучшение качества общественного транспорта. Привлекательность пассажирских перевозок должна возрасти, что, в свою очередь, подстегнёт машиностроение. Эту новость обсуждает паблик «Челябушка».

Челябинск в этом смысле счастливчик. Благодаря запущенной двумя годами ранее реформе у нас в быстром темпе модернизируют авто- и трамвайные парки, производят троллейбусы, проектируют метротрам, ремонтируют контактные сети, рельсы, депо.

— И финал близко — 2024 год. Сомневаться в соблюдении сроков не будем, ведь это снова подтвердил губернатор Алексей Текслер, а слова с делами у него обычно не расходятся. Кстати, ощутимые суммы — около миллиарда рублей — на новые автобусы стали раскидывать и по другим городам Челябинской области, в том числе малым, — пишут авторы паблика. — Таким образом, наш передовой опыт вполне послужит примером для тех, у кого ещё «поле непаханное». Текслер, которого, конечно же, не могли не позвать на совещание, считает, что каждый регион достоин современного транспорта — государству надо просто помочь деньгами.

Единственный достаточно острый пока вопрос в Челябинске связан с сокращением маршруток и сменой ржавых ПАЗов на нечто более приличное. Но, очевидно, решение кроется в компромиссах с частниками.