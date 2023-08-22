На Южном Урале прошло сразу несколько мероприятий в память Дня Победы

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Чтим подвиги Великой Отечественной войны не только 9 мая или 22 июня. Конец лета в Челябинской области оказался богатым на памятные акции. Об этом пишут в паблике «Челябушка».

Так, в Красноармейском районе в прошлые выходные реконструкторы из 8 регионов воссоздали битву при польском селе Стшельце 1944 года, в которой, как известно, отличились уральские танкисты.

С понедельника в парке «Россия — моя история» в Челябинске заработала выставка, посвящённая вкладу южноуральских бойцов в Курской битве.

А через Магнитку, Аргаяш и Усть-Катав машинисты прокатили «Поезд Победы» — передвижную экспозицию со скульптурами, реквизитом времён войны, театральными фишками и технологиями виртуальной реальности.

— Всё это не только увлекательно выглядит, но и сохраняет историю в умах живущих поколений. Немудрено, что посещаемость южноуральцами таких мероприятий бьёт рекорды, — подчеркивают авторы телеграм-канала. — Организаторам на заметку: надо продолжать.