Строители Челябинской области в этом году возведут 2 млн квадратных метров жилья

Глава региона отметил наградами лучших строителей. Фото: пресс-служба губернатора.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел торжественным прием ко Дню строителя. Глава региона отметил весомый вклад стройотрасли в социально-экономическое развитие области и вручил почетные грамоты лучшим представителям профессии.

В стройкомплексе Южного Урала трудится свыше 170 тысяч человек. В прошлом году южноуральские строители ввели в эксплуатацию почти 2 млн кв. м жилья. За этот год в регионе уже построено свыше 1 млн 230 тысяч кв. м.

— Уверен, что плановый показатель, предусмотренный федеральным проектом «Жилье», на этот год будет перекрыт, и мы вплотную подойдем к объему жилья в 2 млн кв. м. В следующем году у нас не менее масштабные планы, — подчеркнул Алексей Текслер.

Губернатор Челябинской области добавил, что с опережением планов идет переселение граждан из аварийного фонда.

— Расселили жилищный фонд площадью 172 тысяч кв. м и предоставили улучшенное жилье для более 11 тысяч человек, – пояснил Алексей Текслер. — Сейчас формируем новую областную адресную программу для расселения домов, признанными аварийными до января 2022 года.