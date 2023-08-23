Челябинская область расширяет агроэкспорт в Китай и страны Северо-Восточной Азии

Делегация Челябинской области во главе с заместителем губернатора Сергеем Сушковым принимает участие в XIV ЭКСПО «Китай – Северо-Восточная Азия» и 12-м форуме высокого уровня по сотрудничеству в Северо-Восточной Азии, которые проходят в городе Чанчунь провинции Цзилинь Китайской Народной Республики.

Это международная выставка-ярмарка, в рамках которой проводятся официальные и деловые встречи, презентации регионов и другие мероприятия, которые для нашей страны объединены в День России. Свою продукцию здесь впервые представляют шесть крупнейших южноуральских компаний.

Сегодня официальная делегация региона приняла участие в церемонии открытия международной ЭКСПО. Накануне, 21 и 22 августа, состоялись протокольная встреча руководителей парткома и правительства провинции Цзилинь с главами российских делегаций и круглый стол по региональному сотрудничеству в Северо-Восточной Азии, в котором участвовали партийные руководители и представители правительства провинции Цзилинь, руководители правительств китайских регионов, лидеры регионов Северо-Восточной Азии, в том числе официальные представители России, Монголии, КНДР, Японии и Республики Корея. В состав официальной делегации Челябинской области также вошли депутат регионального парламента Вячеслав Евстигнеев и замминистра сельского хозяйства Инна Подшивалова.

Основная цель ЭКСПО и Форума состоит в стимулировании межрегиональной торговли и инвестиций как драйверов регионального развития с активным вовлечением бизнеса, представленного как ведущими компаниями, так и крупнейшими ассоциациями. В мероприятиях ЭКСПО и Форума, по оценке организаторов, примут участие свыше 900 китайских и зарубежных компаний из таких отраслей как машиностроение, энергетика, транспорт и многих других.

Как отметил Сергей Сушков, участие в таком масштабном форуме открывает большие возможности для региональных компаний. Челябинская область поддерживает тесное сотрудничество со странами Северо-Восточной Азии. В текущем году увеличились поставки южноуральской сельскохозяйственной и пищевой продукции в эти страны. С Китайской Народной Республикой у Челябинской области давние дружественные отношения. В прошлом году наш взаимный торговый оборот вырос более чем на 70%, а по агроэкспорту Китай занял 13 строчку.

– У нас очень много точек пересечения со странами Северо-восточной Азии, надеюсь, это сотрудничество будет крепнуть и позволит достичь практических результатов, – отметил вице-губернатор.

Мероприятия деловой программы проходят на площадках Международного выставочного и конференц-центра г. Чанчунь. На экспозиции Челябинской области представлена продукция компаний «Макфа», «Ситно», «Чебаркульская птица» (Био-Ресурс), «Объединение Союзпищепром», «Сигма», «Ресурс» (Увелка).

Во второй половине дня 23 августа мероприятия пройдут на площадке, посвящённой содействию развития торговли между провинцией Цзилинь и Россией – под общим названием «День России». Он будет ознаменован двусторонними встречами, заместитель Губернатора Челябинской области Сергей Сушков уже выступил на этом мероприятии с презентацией региона.

В 2023 году отмечается рост товарооборота между Россией и Китаем. Челябинская область благодаря своему географическому расположению и развитию агропромышленного сектора имеет значительные конкурентные преимущества для установления взаимовыгодного сотрудничества с Китаем и странами Северо-Восточной Азии.

В 2023 году экспорт агропродукции в Китай из Челябинской области вырос вдвое в денежном выражении. На 38,6% в 2023 году вырос региональный агроэкспорт в Монголию, на 57,2% – в Южную Корею. В 2023 году начались поставки южноуральской муки в Северную Корею. Основной экспорт агропродукции в страны Северо-Восточной Азии представлен макаронными, мучными, кондитерскими изделиями, подсолнечным маслом, семенами масличных и бобовых культур. Большой интерес также вызывают поставки в Китай и страны Северо-Восточной Азии продукции птицеводства.