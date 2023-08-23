Почетными гражданами Челябинска могут стать Владимир Мякуш и Галина Киреева

Владимир Мякуш и Галина Киреева. Фото: КП-Челябинск, ЧОДКБ

Звание почетного гражданина Челябинска в 2023 году могут получить советник губернатора Владимир Мякуш и главврач Челябинской областной детской клинической больницы Галина Киреева.

Кандидатуры потенциальных почетных граждан одобрила комиссия Городской думы по местному самоуправлению и межмуниципальному сотрудничеству. Теперь утвердить претендентов должны на общем заседании Гордумы.

Галина Киреева начала карьеру в медицине начала с должности медсестры в челябинской Детской дорожной больнице. Главным врачом ЧОДКБ стала в 2010 году. В 2014 ее избирали депутатом Гордумы. У Галины Киреевой уже есть звание заслуженного врача России. А еще она работает в качестве главного внештатного специалиста-педиатра регионального министерства здравоохранения.

Владимир Мякуш трижды занимал должность председателя областного Законодательного собрания. В течение 15 лет был секретарем регионального отделения партии «Единая Россия». Сейчас является советником губернатора Челябинской области. В 2010 году Владимиру Мякушу присвоили звание почетного гражданина Челябинской области.

Добавим, звание почетного гражданина Челябинской области пожизненное. Обычно его присваивают накануне Дня города.

Почетным гражданам вручают нагрудный знак, их имена помещают на специальный стенд в городской администрации и заносят в памятную книгу.

В прошлом году почетными гражданами Челябинска стали бизнесмен Виталий Рыльских и пластический хирург Александр Пухов.

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