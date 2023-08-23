Работу Челябинского онкоцентра признали одним из главных достижений региона

Хирурги онкоцентра выполняют уникальные операции Фото: Кирилл САДЫКОВ

Проекты Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины попали в список 20 важнейших достижений Челябинской области.

Регион участвует в выборе лучших достижений страны накануне международной выставки-форума «Россия». На сайте голосования все желающие могут поддержать понравившееся достижение.

В краткой характеристике на сайте говорится, что Челябинская область — первый в стране регион, где есть полный замкнутый цикл всех технологий ядерной медицины. В Челябинском онкоцентре выполняют уникальные врачебные манипуляции, в том числе в области офтальмологии и фотодинамической терапии. А в прошлом году открылись новые отделения опухолей костей, кожи и мягких тканей, нейроонкологии, рентгенохирургических методов диагностики и лечения, пластической хирургии.

— Онкологическая служба Южного Урала и Челябинский онкоцентр в настоящее время не уступает современным федеральным и мировым центрам: использует передовые технологии, малоинвазивные методы, – рассказал главврач онкоцентра Дмитрий Ростовцев.

Добавим, среди достижений Южного Урала на голосовании также представлены ликвидация гигантской челябинской свалки, цех «Высота 239», нацпарк «Таганай», создание первого арктического автобуса, производство макаронных изделий и даже самый большой фрагмент чебаркульского метеорита, который хранится в Историческом музее.

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