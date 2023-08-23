Прокомментировала атаку на Крымский мост: жительницу Челябинской области обвинили в оправдании терроризма

Женщина попала под следствие из-за сообщений в соцсети Фото: Иван МАКЕЕВ

Жительница Челябинской области стала фигуранткой уголовного дела о призывах к террористической деятельности и публичном оправдании терроризма.

Как сообщили в региональном управлении ФСБ, женщина в социальной сети высказалась против специальной военной операции.

— Она призывала к осуществлению террористической деятельности, а также оправдывала совершенный спецслужбами Украины террористический акт на Крымском мосту, — заявили в пресс-службе ведомства.

Ранее жителя Челябинской области оштрафовали за сообщения в телеграм-чате. Мужчине придется заплатить 400 тыс. рублей.

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