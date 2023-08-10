Челябинск
ФотоВидеоСпецоперацияКурганПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоВидеоСпецоперацияКурганПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 августа 2023 11:21

На реконструкцию очистных сооружений Челябинска из федерального бюджета дополнительно направят 1,7 млрд рублей

Проект на личном контроле губернатора Алексея Текслера
Дарья ЧУВАТКИНА
Алексей Текслер убедился, что работы на очистных идут без отставаний от графика. Фото: пресс-служба губернатора.

Алексей Текслер убедился, что работы на очистных идут без отставаний от графика. Фото: пресс-служба губернатора.

Челябинск получит 1,7 млрд рублей из федерального бюджета на модернизацию ЖКХ. Заявка от региона одобрена на заседании правительственной комиссии по региональному развитию под председательством Марата Хуснуллина.

Миллиард и 25 млн рублей пойдут на реализацию третьего этапа реконструкции очистных сооружений канализации Челябинска. В 2024 году будет построена станция УФ-обеззараживания с использованием ультрафиолетовых ламп. Это снизит износ сооружений и исключит негативное воздействие на окружающую среду.

Кроме того, 695 млн рублей целевых средств будут направлены на модернизацию очистных сооружений водозабора Челябинска. Это повысит качество и надежность питьевого водоснабжения жителей Челябинска, Коркино, Копейска и Еманжелинска.

Все проекты ключевых инфраструктурных строек инициированы главой региона и находятся на особом контроле у Алексея Текслера.

— Это улучшение экологии, качества воды для челябинцев. Проекты реализуются в целом в намеченные сроки, я лично контролирую ход этих работ. Уверен, что жители Челябинска заметят разницу, когда эти объекты будут реализованы, — подчеркнул губернатор Челябинской области.