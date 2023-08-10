На реконструкцию очистных сооружений Челябинска из федерального бюджета дополнительно направят 1,7 млрд рублей

Алексей Текслер убедился, что работы на очистных идут без отставаний от графика. Фото: пресс-служба губернатора.

Челябинск получит 1,7 млрд рублей из федерального бюджета на модернизацию ЖКХ. Заявка от региона одобрена на заседании правительственной комиссии по региональному развитию под председательством Марата Хуснуллина.

Миллиард и 25 млн рублей пойдут на реализацию третьего этапа реконструкции очистных сооружений канализации Челябинска. В 2024 году будет построена станция УФ-обеззараживания с использованием ультрафиолетовых ламп. Это снизит износ сооружений и исключит негативное воздействие на окружающую среду.

Кроме того, 695 млн рублей целевых средств будут направлены на модернизацию очистных сооружений водозабора Челябинска. Это повысит качество и надежность питьевого водоснабжения жителей Челябинска, Коркино, Копейска и Еманжелинска.

Все проекты ключевых инфраструктурных строек инициированы главой региона и находятся на особом контроле у Алексея Текслера.

— Это улучшение экологии, качества воды для челябинцев. Проекты реализуются в целом в намеченные сроки, я лично контролирую ход этих работ. Уверен, что жители Челябинска заметят разницу, когда эти объекты будут реализованы, — подчеркнул губернатор Челябинской области.