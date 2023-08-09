Алексей Текслер оценил успехи аграриев и строительство социальных объектов в Красноармейском районе

Красноармейский район остается лидером по выращиванию овощей в области. Фото: пресс-служба губернатора.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер с рабочим визитом посетил Красноармейский район. Глава региона осмотрел объекты ЖКХ, проинспектировал ход дорожных работ и строительство больницы в Миасском, а также посетил Дом культуры и школу села Бродокалмак.

— Основное базовое направление в части экономики — это сельское хозяйство, — подвел итоги визита в район глава региона. — Красноармейский район — один их лидеров по выращиванию овощей. Обсудили, как помочь нашим аграриям, чтобы в целом все предприятия, которые у нас выращивают овощи, занимались мелиорацией, семеноводческой деятельностью, подготовкой своих семян.

Посетил дорожные объекты, Алексей Текслер отметил, что в Красноармейском районе по проекту «Дорожный рывок» объем работ вырос в 3 раза.

— Миасское — Курейное — 7, 5 километров дороги только за один год и более 30 км дорог в целом районных, — рассказал губернатор.

По программе первичного звена в Красноармейском районе появится большая поликлиника и шесть ФАПов.