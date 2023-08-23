Челябинский футболист получил пожизненную дисквалификацию за драку с африканским судьей

Телман Снджоян признан лучшим бомбардиром по итогам прошлого сезона Северо-Западной лиги. Фото: northwest-league.ru

Челябинский футболист Телман Снджоян, устроивший во время матча драку с судьей из Камеруна, получил пожизненную дисквалификацию. Как сообщили в Северо-Западной Лиге 8/8, решение было принято 23 августа на заседании контрольно-дисциплинарного комитета.

— Согласно статьи 4.04 пункта «б» дисциплинарного кодекса, пожизненно отстранить от участия в «Северо-Западной лиги 8/8» Телмана Снджояна. На его команду ФК «Бажова» наложить штраф в размере пяти тысяч рублей, — говорится в официальном заявлении лиги.

Напомним, инцидент произошел 20 августа во время матча между командами ФК «Бажова» и «Катрен». Африканский судья Максим Жоржа дал красную карточку игроку из ФК «Бажова» Титалу Снджояну. Это не понравилось его брату Телману, который состоял вместе с нарушителем в одной команде. Он стал спорить с судьей, а затем начал драку.

Матч закончился со счетом 4-3 в пользу «Катрен». Игроки из ФК «Бажова» получили две красные карточки.

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