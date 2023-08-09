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НовостиОбщество9 августа 2023 12:04

К концу августа в селе Миасское Челябинской области откроют часть новой набережной

Губернатор Алексей Текслер во время своего рабочего визита поручил ускорить работы
Дарья ЧУВАТКИНА
Фото: пресс-служба губернатора.

Фото: пресс-служба губернатора.

Губернатор Алексей Текслер поручил ускорить работы по благоустройству набережной в селе Миасском. Проект благоустройства этого объекта победил в голосовании жителей по программе «Формирование комфортной городской среды».

По плану будет проведено озеленение, уложено плиточное покрытие, появятся пандусы и малые архитектурные формы.

Первая очередь будет завершена уже к 20 августа. Весь объект по поручению Алексея Текслера должен быть сдан ко Дню рождения села Миасское – 1-му августа 2024 года.

— Объект будет центром притяжения, ничего подобного в Миасском нет сегодня, — отметил губернатор Челябинской области. — Это полноценная набережная, где можно будет просто проводить время, а также различные мероприятия, учитывая наличие сцены. Объект очень важный. Буду лично курировать проект».

Отметим, работы по благоустройству в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» сейчас ведутся на 106 общественных и 96 дворовых территориях во всех 43 муниципальных образованиях Челябинской области.