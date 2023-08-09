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НовостиОбщество9 августа 2023 12:16

Алексей Текслер оценил качество водоснабжения в Красноармейском районе

В районе год назад построили котельную и станцию водоподготовки
Дарья ЧУВАТКИНА
Фото: пресс-служба губернатора.

Фото: пресс-служба губернатора.

Губернатор Алексей Текслер осмотрел объекты жилищно-коммунального хозяйства Красноармейского района. Глава региона оценил новую котельную и станцию водоподготовки, построенную в августе прошлого года. До ее появления от жителей села Миасское поступали жалобы на качество водоснабжения.

Возведение станции мощностью 1000 кубометров в сутки по федеральному проекту «Чистая вода» позволило довести качество до соответствующего нормам уровня.

Кроме того, Красноармейский район одним из первых в регионе начал заменять неэффективные котельные. В прошлом году из областного бюджета район получил субсидии на приобретение семи котельных для подготовки к отопительному сезону. В 2022 году было выкуплены две котельные, а в этом году уже смонтированы пять новых: в поселках Мирный, Октябрьский, селе Канашево и двух котельных в селе Миасском.

Отметим, в 2023-2024 годах планируется завершение модернизации систем теплоснабжения и ввод в эксплуатацию новых котельных в Златоусте, Юрюзани и Верхнем Уфалее.