Депутата-афганца отдали под суд за мошенничество в особо крупном размере

Депутат Булат Ахметгаянов является участником боевых действий в Афганистане. Фото: vk.com/er_174

В Челябинске передали в суд уголовное дело депутата из Мамадышского района Республики Татарстан Булата Ахметгаянова. Как сообщили в пресс-центре региональной прокуратуры, он обвиняется в мошенничестве на 2 млн рублей.

Уголовное дело Ахметгаянова связано с экс-директором «Челябоблинвестстроя» Алексеем Абаимовым, который был задержан за взятку и злоупотребление должностными полномочиями. По версии следствия, депутат обманул его жену на 2 млн рублей. Ахметгаянов взял у нее деньги и пообещал решить вопрос со смягчением меры пресечения на домашний арест. По итогу Абаимова оставили в СИЗО, а депутат распорядился деньгами по собственному усмотрению.

Булата Ахметгаянова обвиняют по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд Челябинска.

Депутат является руководителем общественной организации инвалидов войны в Афганистане «Булат». Это объединение работает на территории Челябинской области. Организация оказывает помощь участникам афганской войны их семьям, а также проводит концерты и мероприятия в память о погибших солдатах.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.