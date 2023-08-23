В Челябинской области председателя СНТ будут судить за гибель рабочего

Погибший упал вниз с пятиметровой высоты. Фото: СУ СКР по Челябинской области

Председатель СНТ в Красноармейском районе ответит в суде за гибель рабочего. Ему вменяют нарушение требований охраны труда, которое повлекло по неосторожности смерть человека. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

По данным следствия, погибший мужчина был старшим электриком. Он не обладал навыками работы на высоте и не проходил стажировку. На должность его взяли без медицинского осмотра.

В мае мужчине поручили перенести прибор учета электроэнергии. С помощью выдвижной лестницы он взобрался на пятиметровую высоту и начал выполнять задание. В ходе работ он упал вниз и разбился насмерть.

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