Обещала приехать из Белгородской области: южноуралец перевел деньги мошеннице с сайта знакомств

Мужчина сначала перевел деньги на дорогу, а потом за багаж Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинской области жертвой мошенников с сайта знакомств стал 57-летний житель Коркино. Мужчина после общения с аферисткой лишился 87 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, сейчас полицейские устанавливают личность женщины.

Южноуралец познакомился с 44-летней жительницей Белгородской области на сайте знакомств. За один вечер общения дама его так очаровала, что он позвал ее к себе в гости в Коркино. Средств на поездку у женщины не оказалось. В итоге южноуралец начал переводить ей деньги на банковский счет.

Сначала он отправил даме на дорогу. Однако ей не хватало средств на оплату багажа, и мужчина вновь пополнил баланс мошенницы. Под различными предлогами аферистке удалось выманить у южноуральца 87 тысяч рублей. Когда женщина попросила еще, новый знакомый ей отказал, так как денег у него больше не было.

Аферистка продолжать общение не стала и заблокировала южноуральца на сайте знакомств. Обманутый мужчина обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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