За пять дней госпитализированы 22 человека: первый вице-губернатор рассказала о случаях отравления грибами в Челябинской области

Из-за богатого урожая грибов в этом году выросло число отравлений Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт привела статистику отравления грибами в регионе. За сезон в больницах оказались 30 человек.

— По данным регионального Минздрава, в этом году в круглосуточный стационар с этим диагнозом попали 30 человек. Причем 22 из них госпитализированы с 19 августа по сегодняшний день. Десять человек в текущем сезоне находились под наблюдением врачей в реанимационных отделениях; сейчас угрозы жизни для них, к счастью, нет, — отметила Ирина Гехт в своем телеграм-канале.

Первый вице-губернатор добавила, что из-за богатого урожая грибов в этом году выросло число отравлений. Она призвала южноуральцев быть максимально внимательным при их сборе и покупке. По ее словам, не стоит также забывать о тщательной обработке и правильном приготовлении приобретенного урожая.

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