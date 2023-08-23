Водитель чудом выжил: на трассе М-5 в массовом ДТП разорвало легковушку

ДТП произошло под Миассом. Фото: cheliabinsktop / t.me

На трассе М-5 в Челябинской области произошло массовое ДТП с участием фуры и трех легковушек. Одну из машин разорвало на части.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, авария произошла под Миассом на 1780 км автодороги.

— По предварительным данным, ВАЗ-2115 при проезде на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу грузовику Mercedes. Произошло столкновение, после которого легковой автомобиль отбросило в сторону к Lada Largus и Lada Kalina, — рассказали в ГИБДД региона.

В ДТП никто не пострадал. Сейчас выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

Фото: cheliabinsktop / t.me

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