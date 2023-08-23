В Еманжелинске на год раньше закончат ремонт самой загруженной дороги

Фото: миндортранс Челябинской области.

В Еманжелинске Челябинской области в этом году закончат ремонт самой оживленной дороги — на въезде в город. Для этого дополнительные средства направлены по решению губернатора Алексея Текслера по проекту «Дорожный рывок».

Сейчас ремонт въездной трассы в Еманжелинск в самом разгаре. Протяженность участка — почти километр, от светофора до границы города. Это самая загруженная и востребованная дорога в городе и главный гостевой маршрут. Однако трасса была разбита, а ямочный ремонт не менял ситуацию.

Реконструкция была запланирована на 2024 год. Однако по решению губернатора средства из областного бюджета направили уже в этом году.

«Дорожный рывок» на въезде станет финальной точкой в ремонте дорог в Еманжелинском районе в нынешнем году. Остальные объекты – семь участков – полностью завершены.

Всего по поручению Алексея Текслера в Челябинской области по проекту "Дорожный рывок" в этом сезоне будет отремонтировано более 700 км полотна. Многие направления завершаются раньше срока по опережающему финансированию.