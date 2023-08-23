В инженерных классах Челябинской области будут учиться до 5 тысяч детей

Алексей Текслер посетил первый инженерный класс в ИТ-лицее. Фото: пресс-служба губернатора.

Около 5 тысяч школьников будут учиться ежегодно в инженерных классах Челябинской области. Специальные программы созданы по инициативе губернатора Алексея Текслера.

Первые 10 классов появятся в Челябинске, Магнитогорске, Сатке, Миассе, в Сосновском районе. Дети будут обучаться по программам вузов-участников челябинского межуниверситетского кампуса, который сейчас строится в районе ЧелГУ. А со следующего учебного года набор будет проходить на конкурсной основе.

— Тема образования является ключевой для развития региона, — отметил Алексей Текслер. — Задача — постоянно повышать качество образования, удерживая талантливых ребят в регионе. Именно поэтому в этом учебном году будет реализована инициатива по созданию инженерных классов во взаимодействии с вузами и предприятиями по направлениям, которые мы будем развивать в новом челябинском межуниверситетском кампусе.

Инженерные классы станут одним из этапов к получению профессии инженера. Поставлена задача в 2 раза увеличить число «Кванториумов», «IT-Кубов», различных технических кружков, которые сегодня являются частью дополнительного образования.