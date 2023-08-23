В Магнитогорске перенесли дату открытия аэропорта

Аэропорт Магнитогорска. Фото: google.ru/maps

Открытие аэропорта в Магнитогорске отложили на 15 октября. Как сообщает ИА «Уральский меридиан», руководство воздушной гавани уже уведомило перевозчиков о продлении сроков приостановки летных программ.

Сейчас в аэропорту меняют взлетно-посадочную полосу и ремонтируют две рулежные дорожки. Работы проводит подрядчик «АльмакорГрупп». Параллельно с этим проходит реконструкция перрона с площадкой, где самолеты будут получать предрейсовую обработку, в том числе противообледенительной жидкостью.

Напомним, аэропорт Магнитогорска закрыли в начале лета на масштабную реконструкцию. Открыть авиасообщение планировалось 1 октября.

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