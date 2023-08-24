Леденящий прогноз: жителей Челябинской области предупредили о заморозках до -2 градусов

Погода намекает, что скоро осень Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинскую область идут ночные заморозки. В ночи на пятницу 25 августа и на субботу 26 августа температура местами будет опускаться до -2 градусов.

В зонах, которые заморозки не затронут, прогнозируют не более +3, +8.

До конца недели на Южном Урале продолжатся дожди. В дневное время воздух будет прогреваться до +14, +20 градусов.

Солнце, если верить предварительному прогнозу метеорологов, выглянет лишь в среду 30 августа.

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