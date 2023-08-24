В Челябинске детям участников СВО провели экскурсию по колледжу

Детям рассказали об истории колледжа. Фото: предоставлено "Комсомолке"

Координатор женского движения «Единой России» Советского района Наталья Шурпа, замглавы района Татьяна Пашкова и депутат Мария Можерина организовали профориентационное мероприятие для детей участников СВО. Мероприятие состоялось на базе Челябинского профессионального колледжа при поддержке директора Елены Василяускене.

Ребятам рассказали об истории колледжа, его достижениях, провели различные мастер-классы. Подрастающее поколение получило новые знания о профессиях, отведало свежеприготовленную выпечку, отработало навыки оказания помощи на специальных манекенах.

В завершении всем ребятам вручили подарки к наступающему учебному году.