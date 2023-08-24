Разбил лобовое стекло бутылкой водки: в Челябинске за решетку отправили мужчину, угрожавшего взорвать троллейбус

Хулиган разбил стекло, разозлившись на водителя. Фото: Нетипичный Челябинск / Vk.com

В Челябинске вынесли приговор мужчине, который разбил лобовое стекло в троллейбусе. 32-летнего горожанина признали виновным в хулиганстве на транспорте с угрозой насилия. Несмотря на сравнительно «легкую» статью, пьяная выходка обернется для мужчины длительным заключением.

— С учетом мнения государственного обвинителя виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 1 месяц в исправительной колонии общего режима, — рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Инцидент произошел в начале сентября прошлого года. Пьяный челябинец ехал в троллейбусе №5. На светофоре мужчине захотелось на улицу, он потребовал у водителя открыть двери. Но водитель нарушать правила не стал и выпустил пассажира лишь на остановке ТК «Кольцо».

Отказ привел любителя алкоголя в бешенство. Мужчина вышел на улицу и принялся вымещать злобу на стареньком троллейбусе. Он сломал зеркало заднего вида и разбил лобовое стекло бутылкой водки. Затем дебошир пригрозил водителю и пассажирам взорвать троллейбус.

С остановки челябинец сбежал, но его задержали в ТК «Кольцо». По словам очевидцев, хулигана скрутили четверо полицейских, при этом сам он продолжал истошно кричать.

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