Обобрали мужа и жену, но не смогли обмануть дочь: в Озерске аферисты лишили семью 5 млн рублей

Оба супруга поверили аферистам Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинской области муж и жена отдали телефонным мошенникам почти 5 млн рублей.

Сначала аферисты позвонили мужу. Они рассказали, что некий злодей хочет оформить кредиты на имя горожанина. Чтобы этого не допустить, мужчине нужно получить кредиты самому. А деньги, разумеется, перевести на указанные аферистами счета. Мужчина взял в долг и отправил собеседникам 1,96 млн рублей.

Прошло несколько дней. Жителю Озерска вновь позвонили аферисты. На этот раз, по их словам, кредиты пытались «повесить» на жену горожанина. Встревоженная женщина оформила сразу четыре кредита в сумме на 2,74 млн рублей. Все деньги она переслала мошенникам.

Обманщики вдохновились успехом и позвонили вновь. На этот раз взять кредит просили дочь супругов. Услышав взволнованный рассказ родителей об угрозе банковским счетам, дочь сразу поняла, что мать с отцом попали в сети преступников.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, семья обратилась за помощью в полицию. Возбудили уголовное дело. Мошенников разыскивают.

Ранее аферистам удалось обмануть психолога из Челябинской области. Они убедили женщину заложить квартиру.

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