Студенты четырех вузов сразились на медийном хакатоне в ЧелГУ

Три вуза-участника (ЧелГУ, МГТУ и МИДИС) являются резидентами строящегося межуниверситетского кампуса мирового уровня. Фото: пресс-служба ЧелГУ.

В медийном хакатоне приняли участие команды ЧелГУ, УрФУ, МГТУ и МИДИС. Студенты из Екатеринбурга и Магнитогорска решали кейс Клуба молодых промышленников. Им предложили разработать PR-стратегию, которая позволила бы заводу за короткий срок стать известным и привлекательным для трудоустройства. Две другие челябинские команды работали над решением кейса одного из информационных агентств столицы Южного Урала. Им предстояло продумать стратегию повышения вовлеченности аудитории в социальной сети «Одноклассники».

Уральский федеральный университет получил приз в категории «Лучший дизайн-проект», а Магнитогорский государственный технический университет был награжден за «Лучшую коммуникативную стратегию» по результатам экспертной оценки.

Члены жюри отметили высокий уровень подготовки обеих команд и их творческий подход. Ведущий маркетолог ООО ПКФ "Ютерборг" Наталья Чабан отметила, что командам удалось предложить актуальные решения, соответствующие потребностям бизнеса.

Также на хакатоне Челябинский государственный университет был отмечен дипломом за «Лучшую коммуникативную стратегию», а Медиацентр Международного института Дизайна и Сервиса получил награду за «Лучшее контент-решение».

Медийный хакатон был организован в рамках форума корпоративных медиа «Серебряные нити - Прикамье и Урал», проводимого Академией коммуникации и информации, организаторами национального конкурса «Серебряные нити». Участники хакатона получилис возможность обсудить проблемы и применить свои навыки в решении кейсов наряду с опытными экспертами.

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