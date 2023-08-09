Алексей Текслер проверил, как идет строительство поликлиники и капремонт больницы в Миасском

Поликлиника в Миасском строится по поручению губернатора. Фото: пресс-служба губернатора.

Губернатор Алексей Текслер поручил ускорить работы по программе модернизации первичного звена здравоохранения в Красноармейском районе. Глава региона проинспектировал строительство новой поликлиники и капительный ремонт больницы в селе Миасском.

Решение о строительстве поликлиники было принято в прошлом году. Однако сейчас работы завершены только на 16%, а сроки сдачи сдвинулись с августа на декабрь 2024 года. Работы в районной больнице также завершены лишь на четверть, там сменился подрядчик.

Алексей Текслер подчеркнул необходимость корректировки сроков сдачи объектов: капитальный ремонт нужно завершить до конца года, а в строительстве крайний срок — октябрь.

— Красноармейский район самый капиталоемкий в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, — добавил Алексей Текслер. — Мы приняли решение построить поликлинику, сделать капитальный ремонт районной больницы, шесть новых ФАПов построить и шесть отремонтировать. Жду выполнения и никаких аргументов и обоснований не принимаю, если будут срываться сроки. Это всех касается, и генподрядчиков, и субподрядчиков.