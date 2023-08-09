В Красноармейском районе начали собирать урожай овощей

Алексей Текслер обсудил, как будет развиваться овощеводство в регионе. Фото: пресс-служба губернатора.

Губернатор Алексей Текслер оценил ход уборочных работ в Красноармейском районе. Сейчас идет сбор капусты. В этом году фермеры сельхозпредприятия Красноармейское снимут 60 тонн с гектара.

В целом в хозяйствах Челябинской области завершается подготовка техники к уборочной кампании. Продолжается техническое обновление. В этом году планируется приобрести 180 тракторов всех марок, 80 зерноуборочных и 6 кормоуборочных комбайнов.

Алексей Текслер поручил региональному минсельхозу разработать комплексную систему развития овощеводства, начиная с производства и реализации семян.

— Многие берут иностранные семена, но разве мы не можем решить эту проблему? Понятно, что нужна поддержка и время, но у нас есть те, кто умеет этим заниматься, — обратил внимание Алексей Текслер. — По картофелю мы должны закрывать все вопросы у себя в регионе. Все, что касается овощей — это серьёзная тема. Нужно начинать с основ.

Кроме того, глава региона поставил своему заместителю Сергею Сушкову задачу по развитию в области системы мелиорации, без которой невозможно поступательно увеличивать производство овощей открытого грунта.