В Челябинске восстановили горячее водоснабжение в сотне домов, но не смогли включить вовремя еще в 35

С пятым этапом опрессовок наконец удалось разобраться, но проблемы тут же возникли с домами, попавшими в шестой этап
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Челябинске включили горячее водоснабжение во всех жилых домах, где могли вернуть горячую воду вовремя после пятого этапа опрессовок. Правда, теперь проблемы возникли с завершением шестого этапа гидравлических испытаний, а в некоторых домах могут начаться новые отключения.
Напомним, горячая вода в кранах должна была появиться к 9 августа. Но жители сотни домов ее не дождались из-за многочисленных аварий. Мэр Наталья Котова велела ежедневно докладывать о количестве остающихся без горячего водоснабжения домов. К 17 августа только холодная вода оставалась в 42 зданиях. К 24 августа, по данным мэрии, горячую воду удалось запустить везде.
Правда, проблемы возникли с завершением следующего, шестого этапа опрессовок. Он официально длился в Челябинске с 9 по 23 августа, и не везде отключения завершились вовремя.
— В настоящий момент из-за выявленных в ходе опрессовок повреждений без горячей воды остаются 35 домов в Тракторозаводском районе, включенных в шестой этап гидравлических испытаний, — сообщили в городской администрации.
В некоторых многоэтажках отключения могут возобновиться даже после завершения сезона гидравлических испытаний.
— Ежедневно в плановые работы может выводиться от одного до нескольких десятков многоквартирных домов для проведения текущих и капитальных ремонтов, — предупредили в мэрии. – Срок отключения горячего водоснабжения в этих случаях может составлять от одного до нескольких дней.
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