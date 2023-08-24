Легендарные кнопочные телефоны Nokia еще используют южноуральцы

Фото: пресс-служба МегаФона

Каждый седьмой житель Челябинской области имеет кнопочный телефон. Чаще всего в руках любителей обычных «звонилок» оказываются девайсы Nokia. На этот бренд приходится 25% от всех кнопочных телефонов. Самые популярные аппараты – знаменитая Nokia 3310 и Nokia 105.

В десятку популярных моделей попали F+F197, Itel IT2163, Texet TM-130, INOI 100, Philips Xenium E109, а также «легендарная» Nokia 1280, выпущенная более 10 лет назад.

В целом в Челябинской области сегодня насчитывается около 1700 различных моделей «звонилок». Постепенно эта цифра сокращается. Южноуральцы в последние два года активно меняют кнопочные аппараты на современные гаджеты. Доля абонентов МегаФона, которые используют смартфоны, выросла на 6 процентных пунктов – до 86%.

Рейтинг гаджетов, которые южноуральцы используют для выхода в мобильный интернет, возглавляет китайский бренд Xiaomi. Вторую строчку занимает Samsung, на третьем месте – Apple. Всего жители используют более 3000 моделей смартфонов.

– По-прежнему остаются ценители старой доброй классики и те, кто пользуется кнопочным телефоном как вторым, запасным аппаратом. Но тренд на доминирование смартфонов непоколебим. На это влияет доступная цена современных устройств, миграция общения в мессенджеры и развитие сети 4G в регионе. Только с начала года мы прокачали интернет в 150 локациях. Изменения могут почувствовать около полумиллиона жителей региона, – подчеркнул директор МегаФона в Челябинской области Сергей Денисов.

Апгрейд оборудования прошел на самых интернет-активных улицах Челябинска, Магнитогорска, Миасса, Озерска, Копейска, Троицка, Златоуста, Чебаркуля, Копейска, Трехгорного и многих других. Над качеством услуг также поработали в поселках, селах и деревнях региона, на берегах озер Песчаное, Увильды, Тургояк, а также в районе национального парка «Таганай».