Под полным контролем: специалисты утверждают, что хранилище радиоактивных отходов возле «Маяка» будет безопасным

Эксперты обсудили строительство пункта финальной изоляции РАО в районе Озерска. Фото: ФГУП «НО РАО»

Хранилище будет построено в санитарно-защитной зоне ПО «Маяк», в 8 километрах от Озерска и Новогорного и в 12 километрах от Метлино, сообщил на круглом столе в Челябинском информационном центре по атомной энергии директор департамента по связям с общественностью ФГУП «НО РАО» Никита Медянцев. На мероприятии, прошедшем 23 августа, обсуждались материалы обоснования лицензии на сооружение Озерского пункта финальной изоляции радиоактивных отходов (РАО) 3 и 4 классов.

Директор департамента по связям с общественностью ФГУП «НО РАО» Никита Медянцев. Фото: ФГУП «НО РАО»

По словам Никиты Медянцева, возведение объекта будет проходить в пять этапов. В 2024 году планируется завершить сооружение пускового комплекса, и в 2025 году он начнет работу. В течение следующих 10 лет на территории пункта финальной изоляции РАО планируется возвести несколько модулей - в четыре этапа. Общий объем озерского хранилища составит 225 000 куб.м.

В ходе круглого стола специалисты «НО РАО» подчеркнули, что новый объект будет высокотехнологичным. При его строительстве и эксплуатации будут соблюдаться строгие нормы экологической безопасности, и использоваться опыт сооружения таких объектов в других регионах страны. «НО РАО» строит и эксплуатирует пункты финальной изоляции радиоактивных отходов в пяти регионах, не считая Москвы и Московской области. Озерское хранилище по своим характеристикам близко к хранилищам в Новоуральске (Свердловская область) и Северске (Томская область). Там также изолируют отходы 3 и 4 классов (наиболее опасный - 1-й класс). Строят озерский объект несколько подрядных организаций, в том числе компания «Корвет», которая вела аналогичные работы в Новоуральске.

Обсуждение особенностей строительства и эксплуатации Озерского хранилища продолжится на «Неделе экологии», которая стартует в Челябинской области через месяц. Участники мероприятия побывают на площадке будущего хранилища.

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