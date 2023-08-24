Троих детей вывели спасатели: 25 жильцам пришлось бежать из челябинской пятиэтажки из-за пожара

Пожар удалось потушить Фото: Егор ИВЛЕВ

В Челябинске днем 24 августа произошел пожар в жилом доме. Загорелась пятиэтажка на улице Калинина.

Как рассказали в региональном ГУ МЧС, пламя объяло входную дверь в общем коридоре.

Из здания самостоятельно выбежали 20 человек. Еще троих детей и двух женщин вывели на улицу пожарные с помощью спасательных комплектов.

На тушение пожара приехали 16 спасателей на четырех спецмашинах. С пламенем удалось справиться. Причину возгорания сейчас выясняют.

Ранее в Магнитогорске на ходу загорелась «Газель».

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