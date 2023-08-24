Челябинск
ФотоВидеоСпецоперацияКурганПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоВидеоСпецоперацияКурганПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия24 августа 2023 10:58

Троих детей вывели спасатели: 25 жильцам пришлось бежать из челябинской пятиэтажки из-за пожара

В Челябинске 25 человек эвакуировались из жилого дома из-за пожара
Елена КОЛЧИНА
Пожар удалось потушить

Пожар удалось потушить

Фото: Егор ИВЛЕВ

В Челябинске днем 24 августа произошел пожар в жилом доме. Загорелась пятиэтажка на улице Калинина.

Как рассказали в региональном ГУ МЧС, пламя объяло входную дверь в общем коридоре.

Из здания самостоятельно выбежали 20 человек. Еще троих детей и двух женщин вывели на улицу пожарные с помощью спасательных комплектов.

На тушение пожара приехали 16 спасателей на четырех спецмашинах. С пламенем удалось справиться. Причину возгорания сейчас выясняют.

Ранее в Магнитогорске на ходу загорелась «Газель».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.