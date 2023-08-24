В Челябинской области отказались от идеи возвращать прямые выборы мэров

Будущего мэра выбирают депутаты муниципального округа Фото: Евгения ГУСЕВА

Депутаты законодательного собрания Челябинской области отказались возвращать прямые выборы глав муниципалитетов. Решение было принято большинством голосов на заседании 24 августа.

Законопроекты о возврате прямых выборов глав Челябинского и Коркинского городских округов вносили на рассмотрение депутаты от партии «Справедливая Россия – За правду». Они отметили, что действующая система голосования себя не оправдывает, а «работа мэра направлена в основном на красивые отчеты».

Однако доводы авторов законопроекта показались неубедительными для большинства представителей регионального парламента. Новых глав будут продолжать выбирать через муниципальные органы власти.

— в Челябинской области установлен единый порядок избрания глав муниципалитетов – по итогам конкурса, тогда как законопроекты предлагают изменить этот порядок точечно. В целом авторы законопроектов не привели достаточно аргументов в пользу изменения формы избрания глав двух муниципалитетов, — отметил председатель комитета по законодательству Анатолий Брагин.

Напомним, прямые выборы мэров отсутствуют в Челябинской области с 2010 года.

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