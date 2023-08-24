На #РыжемФесте челябинцам прочитают лекцию про одну букву русского алфавита

Владимир Пахомов — традиционный гость #РыжегоФеста. Фото: ЧОУНБ

В Челябинске продолжают готовиться к Южно-Уральской книжной ярмарке, которая пройдет 22-24 сентября в Центре международной торговли. Уже идет активная работа в творческих мастерских #РыжегоФеста для молодых писателей, сценаристов и журналистов. Занятия для участников проводят мэтры отечественной литературы Александр Сегень и Евгений Попов, а также известный книжный блогер Татьяна Наумова. Их итоги подведут в очном формате фестиваля.

Одним из партнеров фестиваля заявлен «Тотальный диктант». Гостям форума дадут возможность написать текст под диктовку главного редактора портала «Грамота.ру» Владимира Пахомова, который также прочитает лекцию «БулоШная, носоЦки, чЫтыре: приключения Ч в русском языке». А куратор проекта «Библиотека грамотности» Ольга Суслова проведет мастер-классы по риторике и цифровому этикету, и квиз по теме «Тотального диктанта».

Издательская платформа «ЛитРес» устроит на форуме свой мастер-класс — гостям предложат выступить в роли чтецов аудиокниг. Также эксперты расскажут, как придумать свою книг и затем издать ее.

Кроме того, запланированы мероприятия от Ассоциации союзов писателей и издателей России, Ассоциации книгоиздателей России и челябинского филиала Союза писателей. Свои проекты представят издательства-участники ярмарки, которых в этом году будет 80.

О других запланированных на Южно-Уральской книжной ярмарке акциях и событиях читайте в материале КП-Челябинск.

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