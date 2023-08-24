Челябинская область получила более 241 млн рублей из федерального бюджета. На что направят деньги?

Поступившие средства не смогут покрыть дефицит бюджета на 2023 год Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В бюджет Челябинской области с федерального уровня поступило более 241 млн рублей. Большая часть полученных средств будет направлена на строительство жилищных и некапитальных объектов. С учетом изменений депутаты Законодательного собрания региона на заседании в четверг, 24 августа, уже внесли правки в закон о бюджете.

Более 146 млн федеральных средств направят на развитие жилищного строительства, а на создание быстровозводимых конструкций для отдыха детей и их оздоровления 47,8 млн рублей. Также 47,7 млн рублей пойдут на доплаты учителям за классное руководство. По решению, принятому на федеральном уровне, на 53,7 млн рублей уточняется объем федеральных средств, которые направят на развитие транспортной инфраструктуры в сельских территориях.

Кроме того, за счет перераспределения зарезервированных в областном бюджете средств дополнительные деньги потратят на увеличение фонда оплаты труда бюджетникам – сумма составляет 2 млрд и 163 млн рублей. Также местным бюджетам на 541,8 млн рублей увеличат субвенции для организации работы школ и детских садов. Более 62 млн рублей дополнительно направят на выплаты льготникам, которые установили газовое оборудование в своих домах.

С учетом поступивших средств доходы областного бюджета на 2023 год составят 224,86 млрд рублей, расходы – 302,16 млрд рублей. Дефицит остался без изменений – 77,3 млрд рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.