В Челябинске из-за модернизации контактной сети изменят движение пяти троллейбусных маршрутов

На время работ поменяется движение троллейбусов №10, 12, 14, 17 и 19 Фото: Андрей АБРАМОВ

Из-за модернизации контактной сети в Челябинске закроют движение троллейбусов по проспекту Ленина на участке от Свердловского проспекта до Парка Гагарина. Ограничения будут действовать с 26 до 28 августа. Об этом сообщили ОКГУ «Организатор перевозок Челябинской области».

На время работ поменяется движение троллейбусов №10, 12, 14, 17 и 19. Они будут временно ездить по следующим маршрутам:

— №10. Солнечный берег — Свободы — Тимирязева — Площадь Революции — Солнечный берег;

— №12. АМЗ — ДС «Юность»;

— №14. Братьев Кашириных — Молодогвардейцев — Комсомольский проспект — ДК Строителей;

— №17. Молдавская — Комсомольский проспект — ДК Строителей;

— №19. Первоозерный — Свободы — Тимирязева — Площадь Революции — Первоозерный.

Челябинцы также могут воспользоваться автобусами №2, 4, 8, 51, 64, 71 и 483.

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