Челябинск
ФотоВидеоСпецоперацияКурганПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоВидеоСпецоперацияКурганПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 августа 2023 12:56

В Челябинске из-за модернизации контактной сети изменят движение пяти троллейбусных маршрутов

В Челябинске временно изменят движение пяти троллейбусных маршрутов
Рустам ЯХИН
Рустам ЯХИН
На время работ поменяется движение троллейбусов №10, 12, 14, 17 и 19

На время работ поменяется движение троллейбусов №10, 12, 14, 17 и 19

Фото: Андрей АБРАМОВ

Из-за модернизации контактной сети в Челябинске закроют движение троллейбусов по проспекту Ленина на участке от Свердловского проспекта до Парка Гагарина. Ограничения будут действовать с 26 до 28 августа. Об этом сообщили ОКГУ «Организатор перевозок Челябинской области».

На время работ поменяется движение троллейбусов №10, 12, 14, 17 и 19. Они будут временно ездить по следующим маршрутам:

— №10. Солнечный берег — Свободы — Тимирязева — Площадь Революции — Солнечный берег;

— №12. АМЗ — ДС «Юность»;

— №14. Братьев Кашириных — Молодогвардейцев — Комсомольский проспект — ДК Строителей;

— №17. Молдавская — Комсомольский проспект — ДК Строителей;

— №19. Первоозерный — Свободы — Тимирязева — Площадь Революции — Первоозерный.

Челябинцы также могут воспользоваться автобусами №2, 4, 8, 51, 64, 71 и 483.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.