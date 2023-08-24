В Челябинске автобусы №15 и 71 временно изменят свои маршруты

Автобусы поменяют свои маршруты из-за ремонта теплосетей Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске изменится маршрут автобусов №15 и 71. Из-за ремонта теплосетей для них закроют проезд через перекресток Свердловского проспекта и улицы Работниц. Как сообщили в ОКГУ «Организатор перевозок Челябинской области», ограничения будут действовать с 8 утра 25 августа до 22 часов 27 августа.

На время работ автобусы направят по следующим маршрутам:

— №15. ЧМК — Свердловский проспект — Калинина — Каслинская — Красная — Труда — Свердловский проспект — Парк Гагарина.

— №71. ЧМК — Свердловский проспект — Калинина — Каслинская — Братьев Кашириных — Петра Столыпина.

Напомним, в ближайшие дни в Челябинске также изменят движение пяти троллейбусных маршрутов.

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