Продолжат ремонтировать теплотрассу: в Челябинске продлили ограничение движения по проспекту Победы

Водителей просят учитывать ограничения Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинске продолжается ремонт теплотрассы в районе дома №290 по проспекту Победы. Работы не удается завершить к запланированному сроку. В итоге ограничение движения на этом участке будет продлено на два дня.

— Ограничение движения транспорта с прекращением движения трамваев продлено до 6:00 часов утра 30 августа, — уточнили в мэрии Челябинска.

Напомним, в районе дома №290 ограничено движение по крайней левой полосе в западном направлении, в восточном – по крайней правой полосе. Также здесь временно закрыли проезд трамваев.

Иллюстрация: мэрия Челябинска

Водителей просят учитывать дорожную обстановку и заранее планировать свой маршрут.

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