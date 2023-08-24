В Челябинской области будут судить мужчину, напавшего на конвоиров после оглашения приговора

Момент нападения на конвоиров засняла камера видеонаблюдения. Фото: СУ СК по Челябинской области

В Челябинской области передали в суд уголовное дело 41-летнего Павла Волосова, который напал с заточкой на двух конвоиров. Мужчине вменяют побег из-под стражи и посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Об этом рассказала и.о. старшего помощника руководителя регионального следственного управления СКР Анастасия Шапкина.

Нападение на конвоиров произошло 15 декабря прошлого года в Карабашском городском суде. За убийство тещи Павла Волосова приговорили к 10 годам колонии строгого режима. После оглашения приговора мужчина попросился в туалет, а когда вышел, набросился на полицейских с заточкой. Один из них получил незначительные ранения, второй — оказался в больнице в тяжелом состоянии.

Самого дебошира ранили выстрелом в ногу. Он был задержан на улице возле здания суда.

После инцидента стало известно, что Павел Волосов уже не впервые пытался сбежать от закона. В 2017 году он пробовал уйти от полицейских после того, как ограбил садовые участки. Тогда дело тоже обернулось стрельбой.

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