Довели игру до буллитов: «Трактор» во втором матче Кубка губернатора выиграл у «Ак Барса»

Челябинский клуб одержал победу в серии буллитов. Фото ХК «Трактор»

Первый период оказался безголевым, а в начале второго гости открыли счет — Шипачев направляет шайбу с правого фланга впритирку со штангой. Через две с лишним минуты «Трактор» выровнял преимущество: после передачи Фатеева из-за ворот Котляревский переправил шайбу в сетку ворот.

Третий период оказался более плодотворным на голы. Сначала Радулов вывел «барсов» вперед, чуть позже Яшкин сделал счет 3:1 в пользу казанцев. Но «Трактор» сдаваться не стал. В середине периода Попов использует численное преимущество: удачно подставил клюшку и сократил разрыв в счете. Затем и Кравцов после передачи Бурдасова при игре в большинстве переправил шайбу в ворота — 3:3.

И снова, как в матче с Магниткой челябинцы завели игру в дополнительное время. Овертайм не изменил результата игры. А в серии буллитов победную шайбу на свой счет записал Антон Бурдасов — 4:3. Победа «черно-белых».

Напомним, накануне «Трактор» в южноуральском дерби переиграл магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась в овертайме со счетом 2:1.

В субботу 26 августа в заключительном матче Кубка губернатора «Трактор» сыграет с тольяттинской «Ладой» (начало в 17:00), в дневной программе «Металлург» встретится с «Ак Барсом» (начало в 13.00). После этих матчей окончательно определятся призеры и победитель турнира.

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