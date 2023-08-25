«Не вернулся домой с прогулки»: под Челябинском пропал восьмилетний мальчик

Фото: vk.com/lizaalert_chlb
В Челябинской области разыскивают восьмилетнего Анатолия Черных.
—24 августа он не вернулся домой с прогулки, — рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
Мальчик потерялся в копейском поселке Старокамышинск. Он худощавого телосложения, с русыми волосами и карими глазами, рост 120 сантиметров.
В день пропажи не ребенке был синий джемпер, темно-серые спортивные штаны, коричневые сандалии и красная кепка.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении мальчика, просят сообщить по номеру 112, позвонить на горячую линию 8-800-700-54-52, либо связаться с волонтерами по номерам 8-963-648-96-64, 8-921-806-66-13, 8-963-648-94-52.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru