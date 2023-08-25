«Поэтому ВСУ используют наше»: челябинский доброволец сравнил вооружение России и НАТО

Фото: Минобороны России

Доброволец из Челябинской области с позывным «Калина» показал тренировки с оружием НАТО в зоне СВО. По словам бойца, наши войска готовы к использованию техники противника, если она окажется «под рукой».

– Пулеметы, гранатометы, те же самые машины, которыми научились управлять ребята, мы все разбираем, смотрим. Если вооружение к нам в руки попало, то мы готовы им воспользоваться и уничтожить цель, – рассказал «Калина».

Но боец уверен, что вооружение армии России лучше НАТОвского. Оно проще в применении. Гранаты быстрее в применении, гранатометы легче зарядить. Поэтому противники из ВСУ стараются пользоваться им, отмечает «Калина».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru