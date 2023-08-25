Будут копать еще три недели: в Челябинске подлили ограничение движения на улице 60-летия Октября

На улице ремонтируют трубы
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Челябинске отложили срок окончания работ на улице 60-летия Октября. Из-за ремонта теплотрассы частично закрыто движение на участке между домом №1А по улице 60-летия Октября и домом 3А по улице Сталеваров.
Как сообщили в мэрии, восстановить свободный проезд теперь рассчитывают после 22:00 15 сентября.
Схема: администрация Челябинска
Напомним, часть улицы закрыли ради ремонта 5 июля. Завершить реконструкцию теплотрассы надеялись до 19 августа, но работы затянулись.
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