В Челябинской области с начала года ликвидировали 91 свалку

Фото: Минэкологии Челябинской области.

В Челябинской области по нацпроекту «Экология» в этом году ликвидирована 91 свалка. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер во время областного совещания.

Также глава региона поручил закончить эту работу до ноября 2023 года.

— Продолжаем реализацию национального проекта «Экология», в том числе по ликвидации несанкционированных свалок отходов, — Отметил Алексей Текслер. — Параллельно ведем эту работу в рамках регионального партийного проекта «Единой России» «Генеральная уборка 74». Уже ликвидировали 91 свалку. Прошу минэкологии, глав во взаимодействии с «Единой Россией» взять на контроль своевременное и качественное исполнение муниципальных контрактов и завершение работ до ноября 2023 года.

Губернатор поручил главам муниципалитетов принять меры, чтобы на очищенных от мусора местах снова не начали складировать отходы.

— Важно планировать в бюджете средства на сбор и вывоз отходов, не отнесенных к коммунальным, — Подчеркнул Алексей Текслер. — Речь идет о строительном мусоре, растительных отходах. Мы эту тему подробно проговаривали, на местах ликвидированных свалок надо установить запретительные аншлаги с указанием адресов ближайших контейнерных площадок и постоянно мониторить.