Алексей Текслер поручил ускорить ремонт дорог в районах, где работа идет медленно

Фото: миндортранс Челябинской области.

Алексей Текслер поручил взять на контроль дорожные объекты, на которых подрядчики отстают по графику. На областном совещании с главами районов губернатор напомнил, что запланировано отремонтировать в этом сезоне более 800 км дорог. На многих территориях работы завершены, но есть и те, кто отстает.

— Работа ведется активно, — отметил Алексей Текслер. — Многие объекты уже завершены. Но хочу обратить внимание, что есть муниципалитеты, где низкое кассовое освоение средств субсидий региональных. Я территории назову. Это Златоуст, Усть-Катав, Южноуральск,

Кунашакский, Варненский, Уйский, Чесменский, Каслинский, Октябрьский, Чебаркульский муниципальные районы и Коркинский муниципальный округ. Прошу глав и, соответственно, миндор, обратить внимание, взять работу на контроль.