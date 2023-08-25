Выступят Niletto и участники «Триагрутрики»: из-за фестиваля в центре Челябинска закроют движение

У памятника Курчатову выступит Niletto (он же Данил Прытков)
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Челябинске в воскресенье 27 августа перекроют проспект Ленина. Как сообщает «ФедералПресс», машины остановят из-за фестиваля хоккейного клуба «Трактор».
Проехать нельзя будет по участку проспекта Ленина между улицами Лесопарковой и Энтузиастов с 16:00 до 23:00.
Фестиваль Traktor Winline Fest начнется в 18:00 на площадке у памятника Игорю Курчатову, где установят большую мультимедийную сцену. Перед челябинцами выступят Niletto и участники группы «Триагрутрика» Jahmal TGK и VibeTGK.
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