Аграрии Челябинской области планируют собрать 2 млн тонн зерна

Не смотря на засушливое лето, аграрии намерены собрать хороших урожай. Фото: Петр СОКОЛОВ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поставил задачу перед аграриями собрать 2 млн тонн зерна. Уборочная кампания уже началась, и сельхозпредприятия уже убрали 10% площадей. Поручения прозвучали на областном аппаратном совещании.

— Общая уборочная площадь в регионе в этом году составила 1 миллион 960 тысяч гектаров, — отметил Алексей Текслер. — Несмотря на то, что в течение лета было несколько рискованных периодов с аномально высокими температурами, прогнозы на урожай в целом благоприятные. Плановые показатели, коллеги, необходимо выполнить. Напомню, поставлена задача собрать 2 миллиона тонн зерна. По оперативным данным уже обмолочено порядка 10 процентов от общего объема, собрано 215 тысяч тонн зерна.

При этом на поля продолжает поступать новая техника. Аграрии приобрели 159 тракторов и 63 комбайна, с начала года на эти цели потрачено 2 млрд рублей.