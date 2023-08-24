Челябинская область начинает готовиться к 80-летию Победы

Помимо парада мероприятия будут включать заботу о ветеранах. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинская область уже сейчас начнет готовиться к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Дата будет отмечаться 9 мая 2025 года.

Губернатор Алексей Текслер поручил сформировать региональный оргкомитет и собрать предложения от органов власти и общественных организаций.

— Первого августа президент страны подписал указ о подготовке празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, — сказал глава региона. — Значимость и масштаб предстоящего юбилея понятны всем. Нужно начинать подготовку на уровне региона. Поручаю сформировать региональный оргкомитет. Ждем также предложений не только от областных органов власти, но и от муниципалитетов, от общественных организаций. Уверен, будут и народные инициативы от людей, которые участвуют в поисковом движении, занимаются историческими реконструкциями, изучают вклад Челябинской области в Победу. Прошу приступить к формированию плана работы оргкомитета и активизировать работу на местах.

Напомним, своим указом Президент создал оргкомитет «Победа», план празднований в течение трех месяцев. Также органы исполнительной власти регионов должны оказывать всемерную помощь ветеранам, привести в порядок воинские захоронения и мемориальные комплексы.