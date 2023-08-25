В Миассе дети кидались венками у Вечного огня

Фото: Инцидент Миасс/vk.com

В Миассе ищут детей, которые хулиганили возле Вечного огня.

Как рассказали очевидцы в соцсетях, школьники кидались венками, прыгали через пламя и бросали в него гвоздики. Неизвестно, пытались ли свидетели сделать школьникам замечание.

На ситуацию отреагировали в полиции. Как рассказали в региональном ГУ МВД, к мемориалу отправили сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних. Полицейские опрашивают возможных очевидцев и ищут юных хулиганов.

Ситуацию прокомментировал глава Миасса Егор Ковальчук.

— Уверен, уполномоченные органы дадут правовую оценку произошедшему. Такое поведение недопустимо, — заявил мэр.

Напомним, в 2021 году в Миассе бездомны испортил Вечный огонь, часть памятника пришлось демонтировать. А в начале 2022 года дети прыгали через Вечный огонь в Троицке. Школьники признались, что никого не хотели обидеть, просто замерзли и пытались согреться.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru