В Миассе дети кидались венками у Вечного огня

Фото: Инцидент Миасс/vk.com
В Миассе ищут детей, которые хулиганили возле Вечного огня.
Как рассказали очевидцы в соцсетях, школьники кидались венками, прыгали через пламя и бросали в него гвоздики. Неизвестно, пытались ли свидетели сделать школьникам замечание.
На ситуацию отреагировали в полиции. Как рассказали в региональном ГУ МВД, к мемориалу отправили сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних. Полицейские опрашивают возможных очевидцев и ищут юных хулиганов.
Ситуацию прокомментировал глава Миасса Егор Ковальчук.
— Уверен, уполномоченные органы дадут правовую оценку произошедшему. Такое поведение недопустимо, — заявил мэр.
Напомним, в 2021 году в Миассе бездомны испортил Вечный огонь, часть памятника пришлось демонтировать. А в начале 2022 года дети прыгали через Вечный огонь в Троицке. Школьники признались, что никого не хотели обидеть, просто замерзли и пытались согреться.
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