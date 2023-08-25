Захоронение станет эффективнее: на Полигоне ТБО ввели в эксплуатацию новый уплотнительный каток

Фото: пресс-служба «Полигон ТБО»

Несмотря на санкции, парк техники Полигона ТБО пополнился уплотнительным катком производителя «Шантуй» (Shantui), дорожно-строительная техника которого входит в 20-ку ведущих мировых брендов.

Решение о приобретении новой тяжелой техники было принято для осуществления более качественного уплотнения «мусорных хвостов» (прим.- неперерабатываемые отходы, остающиеся после сортировки ТКО) в процессе их размещения на карте. Повышение эффективности технологии захоронения поможет продлить срок эксплуатации участка.

– Каток-уплотнитель «Шантуй» весит 26 тонн, ведь он предназначен для увеличения коэффициента уплотнения. Проще говоря – для уплотнения отходов на карте захоронения, что регламентировано Инструкцией по эксплуатации полигонов и увеличения сроков эксплуатации карты захоронения. Кроме приобретенного катка в настоящее время для захоронения отходов на карте используются четыре бульдозера, а также каток-уплотнитель «Бомаг». Всего парк только тяжелой техники «Полигона ТБО» состоит из двух десятков единиц машин. Это бульдозеры, катки, погрузчики, экскаваторы и иная спецтехника,– рассказал генеральный директор предприятия Роман Рупотка.

Фото: пресс-служба «Полигон ТБО»

На Полигоне ТБО отметили, что санкции в значительной степени усложнили приобретение тяжелой спецтехники целого ряда зарубежных производителей, а также запасных частей и расходных материалов для ее обслуживания.

– В связи с санкциями увеличилась стоимость абсолютно всей техники. А часть зарекомендованных производителей катков-уплотнителей, таких как «Тана» и «Катерпиллер», почти прекратили продажу катков на территории России и запчастей к ним. Даже в случае покупки техники или комплектующих, срок поставки увеличился от 6 месяцев до 14 месяцев, что не рентабельно при поломке техники и проведении технического обслуживания. Поэтому было принято решение о приобретении катка производителя «Шантуй», который также входит в 20-ку ведущих производителей, – прокомментировали особенности работы в санкционных условиях в руководстве предприятия.

Однако, несмотря на трудности, вызванные санкционными ограничениями, обновление производственных мощностей на полетаевском полигоне осуществляется регулярно. С целью повышения эффективности процессов по обращению с отходами, руководство компании системно пополняет и модернизирует не только технопарк, но и участки инфраструктурного комплекса ООО «Полигон ТБО»: в 2022 году было проведено масштабное дооснащение сортировочного комплекса №2.

В ближайших планах предприятия вторая очередь модернизации сортировочных линий. Цель – повышение доли извлечения ценных фракций: пластика, бумаги, металла, стекла и других фракций, пригодных для вторичного использования в производстве. Об этом рассказали руководители Полигона ТБО в ходе выездного заседания Челябинской городской Думы ), которое состоялось 15 августа.

Отметим, что в данный момент показатель выборки ценных материальных ресурсов, пригодных для повторного использования в производственном цикле, на сортировочных линиях ООО «Полигон ТБО» составляет 20%, и является самым высоким в Челябинской области.